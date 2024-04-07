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13:35, 7 апреля 2024Россия

Глава МЧС доложил Путину о ситуации с паводком в Оренбургской области

Песков: Путин с Куренковым вновь обсудили ситуацию с паводком в Оренбуржье

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин вновь обсудил ситуацию с паводком в Оренбургской области с главой МЧС Александром Куренковым. Они также поговорили о возможных подтоплениях в Курганской и Тюменской областях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер вместе с Куренковым в воскресенье, 7 апреля, доложили президенту о развитии ситуации с затоплением в регионе. Основной темой стала эвакуация жителей и их определение в пункты временного размещения.

Песков подчеркнул, что Путин в разговоре с главой МЧС «особо отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в отношении ситуации, которая разворачивается с возможными подтоплениями в Курганской и в Тюменской областях». Кроме того, он планирует провести телефонные разговоры с руководителями указанных регионов.

7 апреля ситуацию с паводком в Оренбургской области было решено отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера.

В этот же день Куренков предупредил, что в Курганской области в бассейне реки Тобол существует риск неблагоприятной паводковой обстановки.

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      Анастасия Алимпиева
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