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11:41, 7 апреля 2024Силовые структуры

Глава МВД заявил о росте числа тяжких преступлений из-за мошенников

Глава МВД Колокольцев: в РФ выросло число тяжких преступлений из-за мошенников

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России возросло число тяжких преступлений из-за случаев IT-мошенничества. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Глава МВД также указал, что ведомство владеет информацией о том, кто является заказчиками дистанционных мошенничеств. По его словам, они находятся на территории Украины. Там действуют кол-центры, которые занимаются обманом россиян.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала двоих курьеров мошенников, которые обманули пожилую пару москвичей более чем на 30 миллионов рублей.

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      Илона Палей
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