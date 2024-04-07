Глава МВД заявил о росте числа тяжких преступлений из-за мошенников

Глава МВД Колокольцев: в РФ выросло число тяжких преступлений из-за мошенников

В России возросло число тяжких преступлений из-за случаев IT-мошенничества. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Глава МВД также указал, что ведомство владеет информацией о том, кто является заказчиками дистанционных мошенничеств. По его словам, они находятся на территории Украины. Там действуют кол-центры, которые занимаются обманом россиян.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала двоих курьеров мошенников, которые обманули пожилую пару москвичей более чем на 30 миллионов рублей.