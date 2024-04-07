Известному российскому режиссеру вызвали скорую помощь в театр в Москве

Режиссеру Марку Розовскому вызвали скорую помощь в театр «У Никитских ворот»

Известному российскому режиссеру Марку Розовскому вызвали скорую помощь в театр «У Никитских ворот» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, 3 апреля, в свой день рождения, 87-летний художественный руководитель театра потерял сознание, находясь на работе. Коллеги режиссера вызвали медицинских работников, которые на месте оказали помощь.

По словам близких народного артиста, его плохое самочувствие связано с усталостью. Известно, что сейчас Розовский находится дома.

В марте звезде «Папиных дочек» Нонне Гришаевой потребовалась экстренная медицинская помощь. Артистке стало плохо днем, она находилась дома в Новой Москве. По данным издания, у артистки начались судороги, свекор Гришаевой вызвал скорую помощь.