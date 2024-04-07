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19:31, 7 апреля 2024Россия

Командир «Ахмата» рассказал о потерях ВСУ на донецком направлении

Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о потерях ВСУ в районе Белогоровки

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о потерях Вооруженных силы Украины (ВСУ) на донецком направлении. Соответствующую информацию публикует РИА Новости.

По словам помощника главы Чечни Алаудинова, командование ВСУ подвело новые силы в район населенного пункта Белогоровки Донецкой народной республики, за которую идут бои. При этом он сообщил, что украинская армия продолжает нести потери.

Ранее в апреле командир «Ахмата» рассказал о просьбах бойцов ВСУ о российском гражданстве. По его словам, один из пленных украинских военных — уроженец Донбасса Валерий Шевченко, добровольно перешедший на сторону Российской армии — уже получил российский паспорт.

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      Екатерина Ештокина
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