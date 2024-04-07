Летевший в Орск самолет развернулся в небе и направился в другой город

Направлявшийся из Москвы в Орск рейс Su-1060 развернулся и полетел в Тольятти

Рейс Su-1060, направлявшийся из Москвы в Орск, развернулся в небе и полетел в сторону города Тольятти. Об этом сообщает ТАСС.

«Самолет "Аэрофлота" Su-1060 Москва — Орск развернулся и следует в Тольятти», — такие слова приводит агентство со ссылкой на представителей оперативных служб.

Сообщается, что причина смены самолетом траектории полета неизвестна.

3 апреля летевший из Москвы в Читу самолет «Уральских авиалиний» резко сменил курс и сел в другом месте по технической причине.

5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. 7 апреля глава МЧС России Александр Куренков объявил, что ситуацию с паводком в Оренбургской области было решено отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера.