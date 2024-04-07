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19:55, 7 апреля 2024Силовые структуры

Место нападения на полицейских в Подмосковье попало на фото

В сети появились фото с места нападения на полицейских в Подмосковье
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Место нападения на полицейских в Подмосковье попало на фото. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден огороженный участок леса, на месте работают правоохранители. По данным источника, вооруженный наркокурьер пришел за закладкой на территорию садового некоммерческого товарищества «Озон».

В момент задержания он открыл по полицейским огонь. Преступник пытается скрыться.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял ход расследования на контроль.

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      Илона Палей
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