Место нападения на полицейских в Подмосковье попало на фото

В сети появились фото с места нападения на полицейских в Подмосковье

Место нападения на полицейских в Подмосковье попало на фото. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден огороженный участок леса, на месте работают правоохранители. По данным источника, вооруженный наркокурьер пришел за закладкой на территорию садового некоммерческого товарищества «Озон».

В момент задержания он открыл по полицейским огонь. Преступник пытается скрыться.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял ход расследования на контроль.