Силовые структуры
Место нападения на полицейских в Подмосковье попало на фото
В сети появились фото с места нападения на полицейских в Подмосковье
Место нападения на полицейских в Подмосковье попало на фото. Их публикует Telegram-канал Shot.
На кадрах виден огороженный участок леса, на месте работают правоохранители. По данным источника, вооруженный наркокурьер пришел за закладкой на территорию садового некоммерческого товарищества «Озон».
В момент задержания он открыл по полицейским огонь. Преступник пытается скрыться.
Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял ход расследования на контроль.