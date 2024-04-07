Морской ЗРК «Панцирь-М» успешно поразил крылатую ракету Storm Shadow

Гендиректор Рязанцев сообщил об успешном поражении «Панцирем-М» крылатой ракеты

Серийный морской зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-М» успешно поражает крылатую ракету Storm Shadow в боевых действиях, заявил генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» Олег Рязанцев, пишет ТАСС.

«Корабль, находясь на боевом дежурстве, поразил ракету Storm Shadow. То есть мы можем говорить уже о первом эффективном успешном применении серийного комплекса "Панцирь-М" против крылатой ракеты Storm Shadow», — заявил он.

Рязанцев добавил, что крылатая ракета — это одно из средств поражений, которое использует противник, а «Панцирь-М» — специально созданный комплекс для борьбы с угрозами такого рода.

Ранее стало известно о том, что российские военнослужащие уничтожили две франко-итальянских установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T в районе Харькова. Уточняется, что объекты удалось поразить оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) России.