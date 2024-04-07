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00:35, 7 апреля 2024Силовые структуры

МВД подало иск против подбросивших наркотики Голунову экс-полицейских

МВД подало иск против экс-полицейских, подбросивших наркотики Голунову
Иван Голунов

Иван Голунов. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министерство внутренних дел (МВД) России подало иск о взыскании 1,5 миллиона рублей с экс-сотрудников полиции, которые подкинули наркотики журналисту Ивану Голунову. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин, пишет ТАСС.

Он обратил внимание, что сумма была ранее взыскана с МВД в пользу Голунова в качестве компенсации морального вреда. По иску журналиста в 2022 году Мосгорсуд взыскал 1,5 миллиона рублей с органов.

Ранее стало известно, что осужденный за подброс наркотиков Голунову экс-полицейский Денис Коновалов получил условно-досрочное освобождение. Подброс наркотиков и фальсификацию доказательств он признал.

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      Марина Совина
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