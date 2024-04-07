На Запорожскую АЭС участились атаки дронов со стороны Украины

На Запорожской АЭС заявили, что стали чаще подвергаться атакам дронов

На Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) участились атаки дронов. Об этом заявила «Известиям» директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Она рассказала, с последствиями прилетов ознакомлены инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на станции, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано.

Однако Яшина подчеркнула, что ни одна атомная станция в мире не рассчитана на противостояние огневому воздействию со стороны вооруженных сил — атаки беспилотников способны повлиять на безопасную эксплуатацию АЭС.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали ЗАЭС. Пострадали трое сотрудников.