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18:57, 7 апреля 2024Россия

На Запорожскую АЭС участились атаки дронов со стороны Украины

На Запорожской АЭС заявили, что стали чаще подвергаться атакам дронов

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

На Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) участились атаки дронов. Об этом заявила «Известиям» директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Она рассказала, с последствиями прилетов ознакомлены инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на станции, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано.

Однако Яшина подчеркнула, что ни одна атомная станция в мире не рассчитана на противостояние огневому воздействию со стороны вооруженных сил — атаки беспилотников способны повлиять на безопасную эксплуатацию АЭС.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали ЗАЭС. Пострадали трое сотрудников.

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      Илона Палей
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