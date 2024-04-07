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18:54, 7 апреля 2024Мир

Нетаньяху назвал число уничтоженных батальонов ХАМАС

Нетаньяху: ЦАХАЛ уничтожил 19 из 24 батальонов ХАМАС, включая старших командиров

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала 19 из 24 батальонов ХАМАС, включая старших командиров. Его цитирует Ynet.

«Наши достижения велики. Мы уничтожили 19 из 24 батальонов ХАМАС, включая старших командиров. Мы убили, ранили или взяли в плен значительное количество террористов ХАМАС, мы зачистили [больницу] Аш-Шифу и многие террористические штабы. Мы уничтожили заводы по производству ракет, склады оружия и боеприпасов», — отметил Нетаньяху.

Он добавил, что планирует полное уничтожение ХАМАС, в том числе в ходе наземной операции в городе Рафахе. «Газа не будет представлять угрозу Израилю», — подчеркнул израильский премьер.

Ранее 7 апреля сообщалось, что Армия обороны Израиля вывела с юга сектора Газа войска 98-й дивизии, которая последние четыре месяца проводила военную операцию в Хан-Юнисе.

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      Лина Пивоварова
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