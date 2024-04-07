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20:41, 7 апреля 2024Силовые структуры

Подозреваемого в нападении на полицейских могли заметить в Твери

Mash: в Твери заметили погоню полицейских машин за мотоциклистом на Yamaha

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

В Твери заметили погоню двух полицейских машин с включенными сиренами за неизвестным, управляющим мотоциклом Yamaha. Как сообщает Telegram-канал Mash, по словам очевидцев, мужчина едет в сторону Санкт-Петербурга.

В связи с этим канал напоминает о том, что подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в Подмосковье, ехал по трассе М11 как раз в сторону города на Неве. Официального подтверждения этой информации от силовых структур не поступало.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник, в котором лежали около двух килограммов мефедрона. Оперуполномоченный и помощник участкового затаились поблизости, чтобы узнать, кто придет за наркотиком. Когда они заметили дилера, попытались задержать его, но не смогли — тот открыл огонь.

Позднее в МВД подтвердили факт перестрелки. По данным ведомства, один из полицейских до приезда скорой помощи не дожил. Второй находится в реанимации.

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      Олег Давыдов
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