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20:13, 7 апреля 2024Силовые структуры

В Подмосковье обстреляли ловивших наркодилеров полицейских, один силовик погиб. Что известно о нападении?

Неизвестный напал на полицейских в Подмосковье, один из них погиб
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Подмосковье неизвестный обстрелял полицейских, по предварительным данным, один из силовиков погиб. Источники в оперативных службах сообщают, что правоохранители проводили операцию «Лес», в рамках которой ловили наркодилера.

Подозреваемого в нападении заметили на трассе М11, в регионе ввели планы «Сирена» и «Перехват».

Силовиков без сознания обнаружили прохожие

По данным источников, полицейские караулили закладчика на границе Фряново и Черноголовки. Сообщается, что они обнаружили тайник, в котором находилось два килограмма мефедрона. Правоохранители затаились и хотели поймать дилера, который придет за наркотиками.

Подозреваемый при попытке задержания открыл огонь и скрылся. Один из полицейских скончался на месте происшествия, второго доставили в больницу.

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

По данным Telegram-канала «112», у пострадавшего тяжелая черепно-мозговая травма. До госпитализации он успел рассказал, что нападавший избил его, нанося удары по голове, пока тот не потерял сознание. Силовиков обнаружил случайный прохожий.

Mash сообщает, что погибший — помощник участкового уполномоченного отдела полиции. В реанимации находится лейтенант полиции.

Нападавшего заметили на трассе М11, в регионе объявлен план «Перехват»

В МВД сообщили, что разыскивается мужчина, оказавший вооруженное сопротивление при задержании. Там также подтвердили информацию о том, что один из полицейских скончался до прибытия скорой помощи.

Уточняется, что полицейские проводили мероприятия по задержанию наркосбытчика.

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Также сообщалось, что нападавшего заметили на трассе М11 «Нева». Он скрылся на черном мотоцикле. Позже появились данные, что подозреваемый был замечен в районе села Рогачево в Дмитровском районе. Он не остановился на требование сотрудников полиции и скрылся, пишет Baza.

В Подмосковье введены планы «Сирена» и «Перехват». По данным Mash, полицейские подразделения Санкт-Петербурга и Ленобласти также привели в повышенную боевую готовность.

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      Варвара Кошечкина
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