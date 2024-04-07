В Подмосковье обстреляли ловивших наркодилеров полицейских, один силовик погиб. Что известно о нападении?

Неизвестный напал на полицейских в Подмосковье, один из них погиб

В Подмосковье неизвестный обстрелял полицейских, по предварительным данным, один из силовиков погиб. Источники в оперативных службах сообщают, что правоохранители проводили операцию «Лес», в рамках которой ловили наркодилера.

Подозреваемого в нападении заметили на трассе М11, в регионе ввели планы «Сирена» и «Перехват».

Силовиков без сознания обнаружили прохожие

По данным источников, полицейские караулили закладчика на границе Фряново и Черноголовки. Сообщается, что они обнаружили тайник, в котором находилось два килограмма мефедрона. Правоохранители затаились и хотели поймать дилера, который придет за наркотиками.

Подозреваемый при попытке задержания открыл огонь и скрылся. Один из полицейских скончался на месте происшествия, второго доставили в больницу.

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

По данным Telegram-канала «112», у пострадавшего тяжелая черепно-мозговая травма. До госпитализации он успел рассказал, что нападавший избил его, нанося удары по голове, пока тот не потерял сознание. Силовиков обнаружил случайный прохожий.

Mash сообщает, что погибший — помощник участкового уполномоченного отдела полиции. В реанимации находится лейтенант полиции.

Нападавшего заметили на трассе М11, в регионе объявлен план «Перехват»

В МВД сообщили, что разыскивается мужчина, оказавший вооруженное сопротивление при задержании. Там также подтвердили информацию о том, что один из полицейских скончался до прибытия скорой помощи.

Уточняется, что полицейские проводили мероприятия по задержанию наркосбытчика.

Также сообщалось, что нападавшего заметили на трассе М11 «Нева». Он скрылся на черном мотоцикле. Позже появились данные, что подозреваемый был замечен в районе села Рогачево в Дмитровском районе. Он не остановился на требование сотрудников полиции и скрылся, пишет Baza.

В Подмосковье введены планы «Сирена» и «Перехват». По данным Mash, полицейские подразделения Санкт-Петербурга и Ленобласти также привели в повышенную боевую готовность.