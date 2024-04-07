В МВД прокомментировали нападение на полицейских в Подмосковье

МВД России подтвердило нападение на полицейских в Подмосковье

В МВД России раскрыли детали нападения на полицейских в подмосковной деревне Якимово. Представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале подтвердила, что одного из пострадавших в результате нападения наркодилеров полицейских спасти не удалось.

«Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила на месте происшествия двоих сотрудников МУ МВД России "Щелковское" с огнестрельными ранениями, — написала Волк. — Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика».

Представитель МВД добавила, что второй пострадавший полицейский находится в реанимации, а сотрудники подмосковного Главка выясняют все обстоятельства произошедшего. Кроме того, ведется работа по задержанию скрывшегося с места преступника.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник, в котором лежали около двух килограммов мефедрона. Оперуполномоченный и помощник участкового затаились поблизости, чтобы узнать, кто придет за наркотиком. Когда они заметили дилера, попытались задержать его, но он открыл огонь. Подозреваемый был замечен на трассе М11 «Нева».