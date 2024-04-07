Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:50, 7 апреля 2024Силовые структуры

В МВД прокомментировали нападение на полицейских в Подмосковье

МВД России подтвердило нападение на полицейских в Подмосковье

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В МВД России раскрыли детали нападения на полицейских в подмосковной деревне Якимово. Представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале подтвердила, что одного из пострадавших в результате нападения наркодилеров полицейских спасти не удалось.

«Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила на месте происшествия двоих сотрудников МУ МВД России "Щелковское" с огнестрельными ранениями, — написала Волк. — Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика».

Представитель МВД добавила, что второй пострадавший полицейский находится в реанимации, а сотрудники подмосковного Главка выясняют все обстоятельства произошедшего. Кроме того, ведется работа по задержанию скрывшегося с места преступника.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник, в котором лежали около двух килограммов мефедрона. Оперуполномоченный и помощник участкового затаились поблизости, чтобы узнать, кто придет за наркотиком. Когда они заметили дилера, попытались задержать его, но он открыл огонь. Подозреваемый был замечен на трассе М11 «Нева».

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности нападения на полицейских в Подмосковье

      Место нападения на полицейских в Подмосковье попало на фото

      В МВД прокомментировали нападение на полицейских в Подмосковье

      В России прокомментировали возможное давление Трампа на Украину при переизбрании

      Раскрыты подробности о введении Турцией визового режима для граждан Таджикистана

      Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали в сети за откровенный наряд

      Командир «Ахмата» рассказал о потерях ВСУ на донецком направлении

      Глава СКР взял на контроль дело о нападении на полицейских в Подмосковье

      Вашингтон прокомментировал отправку американских военных в сектор Газа

      В сети высмеяли внешний вид блогерши Дины Саевой из-за одной детали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше