Пострадавших от наводнения в Орске атаковали мошенники

Мэр Орска Козупица пожаловался на мошенников, обещающих помощь от его имени

Мошенники начали рассылать сообщения в мессенджерах, в которых обещают выплаты всем, кто пострадал от наводнения в Орске. На атаки киберпреступников в своем Telegram-канале пожаловался мэр города Василий Козупица.

«Злоумышленники от моего имени рассылают информацию в Telegram о моментальных выплатах всем пострадавшим от наводнения. Речь идет о пяти тысячах рублей. Будьте внимательны и не поддавайтесь на уловки мошенников», — написал градоначальник.

Он напомнил, что пострадавшие от паводка имеют право на получение единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека, на 25 тысяч рублей за частично утраченное имущество первой необходимости, а также на 50 тысяч рублей в случае, если такое имущество полностью утрачено.

Отдельные выплаты полагаются пострадавшим: 400 тысяч рублей в случае тяжкого или среднего вреда здоровью и 200 тысяч, если он был легким. При этом заявление на оказание помощи можно подать только через МФЦ или на портале «Госуслуги».

Тем временем глава МЧС России Александр Куренков, который находится в Оренбургской области, назвал ситуацию в пострадавшем от паводка Орске критической. По его данным, оказались подтопленными 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков. Из затопленных районов эвакуированы более четырех тысяч человек, среди них 885 детей.