Потери армии Израиля с начала обострения конфликта превысили 600 человек

Армия Израиля с начала обострения конфликта потеряла 604 военных

Потери Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС за все время военного конфликта достигли 604 человек, сообщается на сайте армейской пресс-службы.

Согласно последним данным, четверо израильских военных погибли 6 апреля в секторе Газа. Все потери зафиксированы на юге анклава. Таким образом, с начала наземной операции в Газе ЦАХАЛ потерял убитыми 260 человек.

Инцидент на Ближнем Востоке обострился после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося захватом заложников. Так радикалы ответили на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Соединенное Королевство продолжает поддерживать право Израиля на самооборону, но шокировано кровопролитием в секторе Газа.