Появилось видео с места нападения на полицейских в Подмосковье

СК России опубликовал видео с места нападения на полицейских в Подмосковье

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места нападения на сотрудников полиции в Подмосковье. Публикация доступна в Telegram-канале ведомства.

На кадрах группа сотрудников СК осматривает место происшествия и собирает улики.

В воскресенье 7 апреля неизвестные напали на полицейских в Подмосковье. Одного из пострадавших в результате нападения сотрудника правоохранительных органов не удалось спасти, второй на данный момент находится в реанимации.

Из-за случившегося в Подмосковье ввели план «Сирена» и «Перехват», а для поиска напавших подняли весь личный состав подмосковного МВД.