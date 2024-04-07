Силовые структуры
Появилось видео с места нападения на полицейских в Подмосковье
СК России опубликовал видео с места нападения на полицейских в Подмосковье
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места нападения на сотрудников полиции в Подмосковье. Публикация доступна в Telegram-канале ведомства.
На кадрах группа сотрудников СК осматривает место происшествия и собирает улики.
В воскресенье 7 апреля неизвестные напали на полицейских в Подмосковье. Одного из пострадавших в результате нападения сотрудника правоохранительных органов не удалось спасти, второй на данный момент находится в реанимации.
Из-за случившегося в Подмосковье ввели план «Сирена» и «Перехват», а для поиска напавших подняли весь личный состав подмосковного МВД.