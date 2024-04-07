Россиянам раскрыли план действий на случай получения повестки в отпуске

Картаполов: в случае получения повестки в отпуске нужно уведомить военкомат

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов раскрыл россиянам план действий на случай получения электронной повестки в отпуске. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат уточнил, что гражданину необходимо уведомить военкомат о том, что возможности явиться на данный момент нет, и в этом письме сообщить дату прибытия.

«Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом», — добавил Картаполов.

В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу, который продлится по 15 июля. Согласно указу президента России Владимира Путина, направить на срочную службу планируется 150 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

