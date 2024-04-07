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13:47, 7 апреля 2024Россия

Российская армия улучшила тактическое положение на одном направлении

Россия улучшила тактическое положение на южно-донецком направлении

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Подразделения группировки «Восток» Вооруженных сил России (ВС РФ) улучшили тактическое положение на южно-донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Как сообщили в военном ведомстве, российские военные также ударили по формированиям 31-й бригады нацгвардии Украины и 128-й бригады теробороны в населенных пунктах Никольское и Старомайорские в ДНР.

Ранее, в марте, французский телеканал LCI сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) деморализованы из-за ударов превосходящей по вооружениям российской армии.

«Очевидно, что украинцы в сложном положении. Мы никогда не видели украинских военных в таком деморализованном состоянии, они никогда не были настолько неуверенными в своих силах», — отметила журналистка, побывавшая на Украине.

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      Варвара Кошечкина
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