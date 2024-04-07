Российская теннисистка выиграла турнир WTA в парном разряде

Россиянка Рахимова вместе с испанкой Букшей выиграла турнир WTA в парном разряде

Россиянка Камилла Рахимова выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Боготе (Колумбия) в парном разряде. Результаты доступны на сайте организации.

Рахимова играла вместе с испанкой Кристиной Букшей. В решающем матче они оказались сильнее россиянки Ирины Хромачевой и венгерки Анны Бондарь со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 10:8. Спортсменки провели на корте 1 час 54 минуты.

Рахимова также выступала в одиночном разряде. Россиянка дошла до полуфинала, где уступила чешке Марии Боузковой со счетом 4:6, 6:7 (2:7).

Турнир относится к категории WTA-250. Призовой фонд соревнований составляет более 260 миллионов долларов.

