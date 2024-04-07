Шредер призвал к миру на Украине

Экс-канцлер ФРГ Шредер призвал партию Шольца разработать мирный план по Украине

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что социал-демократической партии Германии (СДПГ) следует активнее заниматься проработкой дипломатических вариантов разрешения конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«Мы (СДПГ) должны позаботиться о том, чтобы все это (конфликт на Украине), так или иначе, закончилось», — призвал он.

Политик обратил внимание на действия главы парламентской фракции Рольфа Мютцениха, который призывает к заморозке кризиса для его возможного дипломатического урегулирования. По словам Шредера, работа в этом направлении поможет СДПГ вернуть себе авторитет антивоенной партии.

Шредер также призвал Францию выступить за мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.« Я твердо убежден, что Путин также заинтересован в этом», — заключил он.

Ранее Шредер допустил пользу от дружбы с Путиным для переговоров по Украине. «Мы хорошо сотрудничали на протяжении многих лет», — напомнил он.