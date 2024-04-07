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07:53, 7 апреля 2024Россия

Стало известно о нарушениях при строительстве дамбы в Орске

Судебный эксперт Дюкарев: при возведении дамбы в Орске были допущены нарушения

Фото: РИА Новости

Директор ООО «МЭКА», судебный эксперт Олег Дюкарев рассказал «Известиям» о ряде нарушений, которые были допущены при возведении дамбы в Орске.

Он уточнил, что в рамках судебного процесса в 2013 году была проведена экспертиза, благодаря которой удалось установить, что указанные в документах объемы работы не соответствовали полученным результатам.

«В процессе проведения экспертизы мной были установлены нарушения в объемах строительства, объемах работ. Говоря простым русским языком, на бумаге объемы были выполнены, по факту объемов не было», — заявил эксперт, добавив, что помимо этого у объекта были выявлены проблемы с гидроизоляцией.

Дюкарев отметил, что помимо этого были выявлены нарушения при строительства объекта, составлении его сметы и актов выполненных работ, а также обнаружены проблемы с гидроизоляцией.

Прорыв дамбы в Орске произошел в пятницу, 5 апреля. Дамба защищала город от реки Урал. В зоне подтопления в результате оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей.

6 апреля сообщалось, что в Орске произошел прорыв дамбы в новом месте.

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      Марина Совина
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