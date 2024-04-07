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20:11, 7 апреля 2024Спорт

Теннисист дал сыграть болгерл во время матча в Монте-Карло

Теннисист Бублик дал сыграть болгерл во время матча на турнире в Монте-Карло

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Казахстанский теннисист Александр Бублик дал сыграть болгерл во время матча с хорватом Борном Чоричем на турнире серии Masters в Монте-Карло. Об этом сообщается РИА Новости.

Во втором гейме второго сета Бублик не справился с подачей, после чего отдал ракетку и мяч девочке. Спортсмен позволил болгерл сделать подачу — она дважды пробила в сетку и вернулась на свое место. Зрители поддерживали девочку аплодисментами.

В итоге Бублик проиграл матч в двух сетах со счетом 1:6, 1:6. Чоричу в следующей встрече предстоит сыграть с немцем Яном-Леннардом Штруффом.

Призовой фонд турнира составляет более 5,9 миллиона евро. Из россиян в Монте-Карло сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

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      Дарья Коршунова
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