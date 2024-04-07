Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
4:1
Завершен
Факел
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Автомобилист
2:2
Овертайм
live
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала. 3-й матч
Ахмат
0:1
1-й тайм
live
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Зенит
0:0
1-й тайм
live
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
17:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|32-й тур
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
15:57, 7 апреля 2024Спорт

ЦСКА одержал разгромную победу в матче РПЛ

ЦСКА разгромил «Факел» со счетом 4:1 в матче РПЛ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Московский ЦСКА одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. На 36-й минуте счет открыл нападающий Тамерлан Мусаев. На 60-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Иван Обляков. На 75-й минуте довел счет до разгромного хавбек Аббосбек Файзуллаев. На 90-й минуте отличился форвард Федор Чалов. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет во встрече установил защитник «Факела» Василий Черов.

Таким образом, после 22 матчей ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Факел» занимает 11-е место с 26 очками. Промежуточно лидирует «Краснодар», в активе которого 43 очка.

В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях с московским «Локомотивом» 13 апреля. «Факел» примет «Ростов» днем позднее.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Все будет как в ЧВК "Вагнер"». Соратник Пригожина впервые высказался о присоединении к спецназу «Ахмат»

      Молодые украинцы начали тратить деньги на взятки для военкоматов вместо клубов

      Зеленский пообещал ответ на российские атаки по объектам ВСУ

      Стали известны подробности плана Трампа по окончанию конфликта на Украине

      Россиянин выронил пассажиров своей машины и подрался с очевидцами

      Четыре дрона ВСУ сбили на подлете к Белгородской области

      Власти Харькова заявили о масштабных разрушениях энергосистемы города

      Стало известно о состоянии раненного в живот губернатора Мурманской области

      Израиль вывел войска с юга сектора Газа

      ВС России нанесли удар по складу топлива в Харькове

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше