ЦСКА одержал разгромную победу в матче РПЛ

ЦСКА разгромил «Факел» со счетом 4:1 в матче РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. На 36-й минуте счет открыл нападающий Тамерлан Мусаев. На 60-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Иван Обляков. На 75-й минуте довел счет до разгромного хавбек Аббосбек Файзуллаев. На 90-й минуте отличился форвард Федор Чалов. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет во встрече установил защитник «Факела» Василий Черов.

Таким образом, после 22 матчей ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Факел» занимает 11-е место с 26 очками. Промежуточно лидирует «Краснодар», в активе которого 43 очка.

В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях с московским «Локомотивом» 13 апреля. «Факел» примет «Ростов» днем позднее.