Турция с 20 апреля введет визовый режим для граждан Таджикистана

Стала известна дата введения Турцией визового режима для граждан Таджикистана — виза для въезда в страну будет необходима с 20 апреля 2024 года. Об этом со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Таджикистана сообщает Национальное информационное агентство (НИАТ) республики «Ховар».

В ведомстве отметили, что о введении визового режима Турция уведомила таджикскую сторону 6 апреля по дипломатическим каналам. Ранее граждане Таджикистана могли посещать страну без визы и оставаться там до 90 дней с дипломатическим паспортом и до 30 дней с обычным.

Указ турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об отмене безвизового режима с Таджикистаном был опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi gazete 5 апреля. Мера была принята на основании закона об иностранцах и международной защите.

В ответ на это официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади заявил, что страна допускает возможность введения визового режима для турецких граждан после соответствующего решения Анкары. «Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции», — подчеркнул дипломат.

