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06:55, 7 апреля 2024Россия

В Госдуме сравнили Украину с псом на поводке

Депутат Госдумы Белик: Украина сегодня сродни псу на поводке
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Pavlo Palamarchuk / Global Look Press

Украина сегодня сродни псу на поводке, ее власти ничего не решают в вопросе возможных переговоров с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, пишет РИА Новости.

Он отметил: Киев считает, что решает, вести переговоры или нет. «На Западе прекрасно понимают, что сегодняшняя Украина — это пес на паводке: прикажут — залает, прикажут — закроет рот», — подчеркнул политик.

По его словам, нв Киеве политические игры ценятся гораздо выше реальных дел.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет высмеял планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крымский мост.

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      Марина Совина
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