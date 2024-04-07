Украина призвала НАТО зарезервировать за Киевом место до конца боевых действий

Нардеп Чернев призвал НАТО зарезервировать место Киева до конца боевых действий

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной Рады Егор Чернев призвал Альянс зарезервировать за Киевом место в блоке до окончания боевых действий. Его слова приводит издание «Эспрессо».

«Мы понимаем, что можем стать членами НАТО только после окончания, но зарезервировать этот 33-й стул за нами в принципе наши партнеры могли бы», — сказал нардеп.

По его мнению, Североатлантический альянс продемонстрирует слабость, если на саммите в Вашингтоне не сделает следующий шаг к членству республики.

Чернев также прокомментировал инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга сформировать фонд военной помощи для Украины на 100 миллиардов долларов. Он назвал это позитивным сигналом, отметив, что таким образом создается устойчивый механизм поддержки Киева, не зависящий от смены правительств в государствах-участниках. Однако депутат счел предложенную сумму не очень большой.

Ранее обозреватель американского журнала American Conservative Сумантра Майтра заявил, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен обманул украинского коллегу Дмитрия Кулебу, пообещав ему вступление Украины в НАТО. По его мнению, и Европа, и Соединенные Штаты знают, что Киев не станет членом альянса, а обещания Запада являются циничным размахиванием перед постсоветскими странами «пряником» о НАТО, который ставит под сомнение возможность их существования.

