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23:13, 7 апреля 2024Бывший СССР

Украинская разведка попыталась откреститься от ударов по ЗАЭС

В ГУР МО Украины заявили, что Киев не причастен к атакам на ЗАЭС

Фото: Alina Smutko / Reuters

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев не имеет отношения к ударам по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которые были зафиксированы 7 апреля. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории… ЗАЭС», — высказался он.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по куполу 6-го энергоблока ЗАЭС. На станции сообщили, что критических повреждений и пострадавших в результате атаки нет. Помимо этого, угроз нарушения пределов безопасности или эксплуатации зафиксировано не было.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прокомментировал случившееся. Он заявил, что стороны конфликта должны воздержаться от действий, которые несут угрозу безопасности ЗАЭС.

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      Маргарита Пименова
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