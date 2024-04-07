Политолог назвал НАТО стороной конфликта на Украине

Немецкий политолог Варвик назвал НАТО политической стороной конфликта на Украине

Немецкий эксперт по международной безопасности Йоханнес Варвик заявил, что отправка западных войск на Украину сделает НАТО полноценным участником конфликта. Об этом он сообщил в интервью швейцарскому журналу Weltwoche, опубликованном на YouTube.

Варвик назвал НАТО политической стороной конфликта на Украине и призвал избежать возможной эскалации конфликта. «Мы находимся, так сказать, на скользкой дорожке — и продолжать в том же духе не следует», — отметил он.

Политолог подчеркнул, что если страны обучают солдат дружественного государства и обучают их выбирать и захватывать цели для нападения на противника, то «это фактически означает участие в конфликте».

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что его войска могут провести наземные операции на территории Украины. Позже он повторил свои слова, отметив, что этот вариант возможен.