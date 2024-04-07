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02:24, 7 апреля 2024Мир

Политолог назвал НАТО стороной конфликта на Украине

Немецкий политолог Варвик назвал НАТО политической стороной конфликта на Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Немецкий эксперт по международной безопасности Йоханнес Варвик заявил, что отправка западных войск на Украину сделает НАТО полноценным участником конфликта. Об этом он сообщил в интервью швейцарскому журналу Weltwoche, опубликованном на YouTube.

Варвик назвал НАТО политической стороной конфликта на Украине и призвал избежать возможной эскалации конфликта. «Мы находимся, так сказать, на скользкой дорожке — и продолжать в том же духе не следует», — отметил он.

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Политолог подчеркнул, что если страны обучают солдат дружественного государства и обучают их выбирать и захватывать цели для нападения на противника, то «это фактически означает участие в конфликте».

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что его войска могут провести наземные операции на территории Украины. Позже он повторил свои слова, отметив, что этот вариант возможен.

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      Марина Совина
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