В Азии предложили создать аналог Шенгена

Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог Шенгена

Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог шенгенской визы для повышения привлекательности региона у туристов. Об этом со ссылкой на власти страны пишет Bloomberg.

Премьер-министр королевства Сретта Тависин в последние месяцы обсуждал эту идею со своими коллегами из Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама. Если решение будет принято, путешественники со всего мира смогут беспрепятственно передвигаться между этими шестью соседними странами. Также предлагается продлить срок действия визы со стандартных 30 до 90 дней.

По данным Министерства туризма Таиланда, эти шесть государств в прошлом году посетили 70 миллионов иностранных туристов. Половина из них приезжали в Таиланд и Малайзию, что принесло бюджет около 48 миллиардов долларов доходов. На туристическую отрасль приходится 20 процентов всех рабочих мест в Таиланде и 12 процентов экономики королевства, оцениваемой в 500 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что турпоток из России в Таиланд весной 2024 года вырос на 14,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По данным официальной статистики, в марте страну посетили 205,1 тысячи туристов из РФ. Россияне заняли третье место по турпотоку по итогам месяца после граждан Китая (592 тысячи туристов) и Малайзии (366 тысяч).