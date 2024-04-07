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18:09, 7 апреля 2024Путешествия

В Азии предложили создать аналог Шенгена

Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог Шенгена

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог шенгенской визы для повышения привлекательности региона у туристов. Об этом со ссылкой на власти страны пишет Bloomberg.

Премьер-министр королевства Сретта Тависин в последние месяцы обсуждал эту идею со своими коллегами из Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама. Если решение будет принято, путешественники со всего мира смогут беспрепятственно передвигаться между этими шестью соседними странами. Также предлагается продлить срок действия визы со стандартных 30 до 90 дней.

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По данным Министерства туризма Таиланда, эти шесть государств в прошлом году посетили 70 миллионов иностранных туристов. Половина из них приезжали в Таиланд и Малайзию, что принесло бюджет около 48 миллиардов долларов доходов. На туристическую отрасль приходится 20 процентов всех рабочих мест в Таиланде и 12 процентов экономики королевства, оцениваемой в 500 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что турпоток из России в Таиланд весной 2024 года вырос на 14,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По данным официальной статистики, в марте страну посетили 205,1 тысячи туристов из РФ. Россияне заняли третье место по турпотоку по итогам месяца после граждан Китая (592 тысячи туристов) и Малайзии (366 тысяч).

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