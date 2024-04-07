В Иране опубликовали список способных поразить территорию Израиля ракет

ISNA: Иран производит девять типов ракет, способных достичь целей в Израиле

Иран производит девять типов ракет, способных поразить территорию Израиля, сообщает иранское издание ISNA.

«После преступления израильского режима, заключавшегося в нападении на здание иранского консульства в Дамаске, ответ Ирана на это преступление ляжет тяжкой тенью на Израиль», — такой надписью сопровождается изображение девяти типов ракет иранского производства, дальности которых хватит, чтобы достичь целей в Израиле.

В опубликованный список входят баллистические ракеты «Саджил», «Хейбар», «Эмад», «Шахаб-3», «Гадр», «Паве», «Фаттах-2», «Хейбар Шекан» и «Хадж Касем».

1 апреля Министерство обороны Сирии сообщило о полном разрушении консульства Ирана в Дамаске из-за удара со стороны Израиля. Пострадали все, кто на тот момент находился в здании.