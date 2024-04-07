Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:01, 7 апреля 2024Россия

В МЧС России заявили о готовности начать ликвидацию последствий паводка в Орске

Глава МЧС России Куренков: средств для ликвидации паводка в Орске — достаточно

Фото: РИА Новости

У МЧС России достаточно средств для устранения возникшего из-за прорыва дамбы паводка в Орске. О готовности МЧС начать ликвидацию последствий стихийного бедствия заявил глава спасательного ведомства Александр Куренков, передает РИА Новости.

«Сил и средств достаточно. Работа ведется. Оценка обстановки будет проведена. Все [оборудование], что будет необходимо, будет привезено», — заявил руководитель МЧС.

Он добавил, что наиболее сложная обстановка складывается в Ленинском районе Орска и в районе Старого города.

5 апреля в регионе произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. На всей территории Оренбургской области было введено чрезвычайное положение.

Куренков прибыл в Орск 7 апреля. По информации журналистов, руководитель спасательного ведомства возглавил работу по ликвидации последствий стихийного бедствия.

***
Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      В России провайдеры получили свободный доступ в многоквартирные дома. Закон подписал Путин. В чем он заключается?

      Стали известны даты визита Лаврова в Китай

      Известному российскому режиссеру вызвали скорую помощь в театр в Москве

      Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

      Зеленский заявил о готовности Украины получать помощь в кредит

      В МЧС России заявили о готовности начать ликвидацию последствий паводка в Орске

      От 18 до 60 лет. На Украине заявили, что власти хотят включить в реестр военнообязанных не только мужчин, но и женщин

      Страны Запада выбыли из топ-5 главных торговых партнеров России

      Российский боксер завоевал титул чемпиона мира

      Власти Оренбурга заявили об ухудшении ситуации с паводком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше