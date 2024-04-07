В МЧС России заявили о готовности начать ликвидацию последствий паводка в Орске
У МЧС России достаточно средств для устранения возникшего из-за прорыва дамбы паводка в Орске. О готовности МЧС начать ликвидацию последствий стихийного бедствия заявил глава спасательного ведомства Александр Куренков, передает РИА Новости.
«Сил и средств достаточно. Работа ведется. Оценка обстановки будет проведена. Все [оборудование], что будет необходимо, будет привезено», — заявил руководитель МЧС.
Он добавил, что наиболее сложная обстановка складывается в Ленинском районе Орска и в районе Старого города.
5 апреля в регионе произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. На всей территории Оренбургской области было введено чрезвычайное положение.
Куренков прибыл в Орск 7 апреля. По информации журналистов, руководитель спасательного ведомства возглавил работу по ликвидации последствий стихийного бедствия.