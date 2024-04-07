В МЧС России заявили о готовности начать ликвидацию последствий паводка в Орске

Глава МЧС России Куренков: средств для ликвидации паводка в Орске — достаточно

У МЧС России достаточно средств для устранения возникшего из-за прорыва дамбы паводка в Орске. О готовности МЧС начать ликвидацию последствий стихийного бедствия заявил глава спасательного ведомства Александр Куренков, передает РИА Новости.

«Сил и средств достаточно. Работа ведется. Оценка обстановки будет проведена. Все [оборудование], что будет необходимо, будет привезено», — заявил руководитель МЧС.

Он добавил, что наиболее сложная обстановка складывается в Ленинском районе Орска и в районе Старого города.

5 апреля в регионе произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. На всей территории Оренбургской области было введено чрезвычайное положение.

Куренков прибыл в Орск 7 апреля. По информации журналистов, руководитель спасательного ведомства возглавил работу по ликвидации последствий стихийного бедствия.