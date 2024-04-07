В Оренбургской области поймали своровавшего чужое имущество россиянина

Полиция поймала своровавшего строительный материал 39-летнего россиянина

В коттеджном поселке Дубовый Плес, расположенном в Оренбургской области, поймали россиянина, который своровал чужое имущество. Об этом пишет представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, сотрудники полиции при объезде зоны подтопления упомянутой местности заметили мужчину, который перевозил на тележке строительный материал. Выяснилось, что данные изделия находились на дворовой территории строящегося дома.

«Для дальнейшего разбирательства полицейские доставили 39-летнего безработного местного жителя в отдел полиции, похищенное изъяли», — уточнила Волк.

Уточняется, что в отношении местного жителя возбудили уголовное дело. «Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — подчеркнула представитель МВД.

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