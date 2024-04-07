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18:41, 7 апреля 2024Силовые структуры

В Оренбургской области поймали своровавшего чужое имущество россиянина

Полиция поймала своровавшего строительный материал 39-летнего россиянина

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В коттеджном поселке Дубовый Плес, расположенном в Оренбургской области, поймали россиянина, который своровал чужое имущество. Об этом пишет представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, сотрудники полиции при объезде зоны подтопления упомянутой местности заметили мужчину, который перевозил на тележке строительный материал. Выяснилось, что данные изделия находились на дворовой территории строящегося дома.

«Для дальнейшего разбирательства полицейские доставили 39-летнего безработного местного жителя в отдел полиции, похищенное изъяли», — уточнила Волк.

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Уточняется, что в отношении местного жителя возбудили уголовное дело. «Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — подчеркнула представитель МВД.

В феврале москвича ударили по голове и оставили без редких вещей на миллион рублей. Мужчину посетил его друг, который в сопровождении еще четырех молодых людей начал обыскивать коробки, находящиеся в квартире. Хозяина при этом ударили по голове и стали оскорблять.

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      Екатерина Ештокина
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