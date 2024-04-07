В Оренбургской области река начала выходить из берегов

Мэр Орска Козупица: Елшанка выходит из берегов, жители должны эвакуироваться

В Оренбургской области река Елшанка начала выходить из берегов. Об этом сообщил мэр города Орск Василий Козупица в своем Telegram-канале.

«Елшанка в районе улицы Щорса выходит из берегов. Вода поступает со стороны Рабочего поселка и заходит в район второго участка по руслу реки...», — рассказал он. Глава города призвал жителей эвакуироваться в безопасное место, захватив с собой необходимые вещи и документы.

Ранее стало известно, что в регионе после прорыва дамбы в зоне затопления оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. Уточняется, что в общей сложности эвакуировано 6127 человек, среди которых 1478 детей.

Грунтовую дамбу на реке Урал в Орске прорвало вечером в пятницу, 5 апреля. До этого на ней были обнаружены две протечки.