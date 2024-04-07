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23:36, 7 апреля 2024Россия

В Орске эвакуировали более двух тысяч человек из подтопленных домов

МЧС: в Орске из подтопленных домов эвакуированы более двух тысяч человек

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Орске Оренбургской области более двух тысяч человек эвакуировано из зоны затопления. Об этом сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по региону Андрей Мельников.

Он уточнил, что подтоплено более 4,5 тысячи жилых домов и домовладений. Спасатели продолжают работы по эвакуации населения из затопленных участков города.

Ранее мэр Орска Василий Козупица сообщил, что река Елшанка начала выходить из берегов. Глава города призвал жителей эвакуироваться в безопасное место, захватив с собой необходимые вещи и документы.

Грунтовую дамбу на реке Урал в Орске прорвало вечером в пятницу, 5 апреля. До этого на ней были обнаружены две протечки.

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      Марина Совина
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