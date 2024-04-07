В Орске пожаловались на грязную воду из кранов

«Известия»: в Орске из кранов идет грязная вода

Жители Орска пожаловались на то, что в поселке ОЗТП из кранов идет грязная вода. Как отмечает Telegram-канал газеты «Известия» со ссылкой на показания местной жительницы по имени Алена, для питья она не пригодна.

«Приехали сотрудники полиции (скорее всего, имеются в виду сотрудники МЧС, — прим. «Ленты.ру»), включили сирены и всех оповещают о раздаче воды. Очень огромные очереди, люди без воды сидят, потому что из крана воду пить нельзя», — сказала Алена в записанном ею видео.

Власти региона тем временем призывают жителей Орска отказаться от употребления грязной жидкости. Вместо этого им советуют использовать только бутилированную или кипяченую воду.

Тем временем правительство Оренбургской области назвало сроки стабилизации ситуации по паводку. По данным властей региона, она наладится после 20 апреля.

5 апреля в Орске произошел разрыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Спустя сутки дамбу прорвало еще в одном месте. К утру 7 апреля вода дошла до Оренбурга, там началась эвакуация жителей.