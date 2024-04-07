В Орске все школы перевели на дистанционное обучение

Орские школы перевели на дистанционное обучение из-за паводка

В подтопленном городе Орске Оренбургской области из-за паводка все школы перевели на дистанционное обучение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство образования региона.

«Орские школы все переведены на дистант», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось о проверке цен на продукты первой необходимости в пострадавшем от паводка городе. Отмечалось, что обоснованность стоимости товаров будет проверена после появления публикаций в СМИ о значительном завышении в городе цен на питьевую воду. Кроме того, в регионе проводился забор проб воды для дальнейшего анализа на наличие в ней патогенных микроорганизмов.