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12:14, 7 апреля 2024Россия

В Орске все школы перевели на дистанционное обучение

Орские школы перевели на дистанционное обучение из-за паводка

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В подтопленном городе Орске Оренбургской области из-за паводка все школы перевели на дистанционное обучение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство образования региона.

«Орские школы все переведены на дистант», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось о проверке цен на продукты первой необходимости в пострадавшем от паводка городе. Отмечалось, что обоснованность стоимости товаров будет проверена после появления публикаций в СМИ о значительном завышении в городе цен на питьевую воду. Кроме того, в регионе проводился забор проб воды для дальнейшего анализа на наличие в ней патогенных микроорганизмов.

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      Екатерина Ештокина
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