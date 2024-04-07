Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:36, 7 апреля 2024Мир

В Совфеде раскрыли последствия объединения Молдавии и Румынии

Сенатор Пушков предрек Молдавии проблемы в случае поглощения Румынией
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале раскрыл последствия объединения Молдавии и Румынии. Он выразил уверенность в том, что это окажет негативное влияние на Кишинев.

«Премьер Румынии (Марчел Чолаку — прим. «Ленты.ру») — за поглощение Молдавии. Удивляться нечему. Во главе Молдавии давно поставили президентом румынку, теперь второй этап — довести дело до поглощения Молдавии Румынией», — заявил сенатор.

Он подчеркнул, что если это произойдет, то Молдавия станет самой бедной провинцией одной из самых небогатых стран Европейского союза (ЕС). По словам Пушкова, в настоящее время президент Молдовы Майя Санду стремится именно к этому.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди осудила идею объединения Молдавии и Румынии. По ее словам, слова премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о поддержке им идеи объединения являются провокационными и несут реальные риски. Она напомнила, что в феврале 2014 года жители Гагаузии проголосовали за самоопределение и вступление в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский захотел увидеть западные войска на Украине. Чем рискует Киев, если позовет иностранный контингент публично?

      В ДНР назвали террористов из «Крокуса» хорошо подготовленными наемниками

      В Британии раскрыли причины звонка Лекорню Шойгу

      В Совфеде раскрыли последствия объединения Молдавии и Румынии

      В России рассказали о бесполезности БМП «Азовец»

      Беспилотники ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в российском регионе

      В Британии заявили о шоке от кровопролития в секторе Газа

      В Армении рассказали о невозможности договориться с Азербайджаном

      Украина призвала НАТО зарезервировать за Киевом место до конца боевых действий

      Зеленский высказался об избирательном процессе в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше