Сенатор Пушков предрек Молдавии проблемы в случае поглощения Румынией

Член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале раскрыл последствия объединения Молдавии и Румынии. Он выразил уверенность в том, что это окажет негативное влияние на Кишинев.

«Премьер Румынии (Марчел Чолаку — прим. «Ленты.ру») — за поглощение Молдавии. Удивляться нечему. Во главе Молдавии давно поставили президентом румынку, теперь второй этап — довести дело до поглощения Молдавии Румынией», — заявил сенатор.

Он подчеркнул, что если это произойдет, то Молдавия станет самой бедной провинцией одной из самых небогатых стран Европейского союза (ЕС). По словам Пушкова, в настоящее время президент Молдовы Майя Санду стремится именно к этому.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди осудила идею объединения Молдавии и Румынии. По ее словам, слова премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о поддержке им идеи объединения являются провокационными и несут реальные риски. Она напомнила, что в феврале 2014 года жители Гагаузии проголосовали за самоопределение и вступление в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.