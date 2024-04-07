Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:30, 7 апреля 2024Мир

В США рассказали о присутствии польских войск на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: польские войска уже фактически находятся на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что польские войска уже фактически находятся на Украине из-за огромного количества польских наемников в рядах украинской армии. Такое мнение он высказал в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.

Джонсону задали вопрос об отправке Польшей военных для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). «Они уже отправили войска, я имею в виду, что у них самое большое количество наемников, воюющих на стороне Украины», — заявил американский экс-аналитик.

Джонсон считает, что это связано с ненавистью в Польше к России из-за исторических моментов.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что ввиду нехватки боеприпасов и личного состава вооруженных сил Украину ожидает крах на поле боя. Он уточнил, что это будет коллапс, а не постепенная капитуляция.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье обстреляли ловивших наркодилеров полицейских, один силовик погиб. Что известно о нападении?

      «Спартак» вырвал у «Динамо» победу в дерби

      Захарова обвинила НАТО в посягательстве на цифровой суверенитет России

      Стало известно о проблеме ВСУ на передовой

      Стало известно о решении «Спартака» уволить главного тренера

      Над российским регионом сбили беспилотник ВСУ

      Появилось видео с места нападения на полицейских в Подмосковье

      Российский губернатор обвинил жителей региона в краже грунта с дамбы

      Уровень реки Урал в Оренбурге приблизился к опасному

      Подозреваемого в нападении на полицейских могли заметить в Твери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше