Бывший аналитик ЦРУ Джонсон предрек Украине коллапс из-за нехватки боеприпасов

Из-за нехватки боеприпасов и личного состава вооруженных сил Украину ожидает крах на поле боя. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Я полагаю, что это будет коллапс, а не постепенная капитуляция», — предрек он. Аналитик сравнил эту ситуацию с обрушением автомобильного моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе после того, как 26 марта в него врезался корабль. По словам Джонсона, «это будет жестко и быстро» и НАТО стоит задуматься о том, что альянс планирует делать после этого.

Он отметил, что обученный первоначально рядовой и офицерский состав ВСУ уже ранен или убит. Украина также столкнулась с острой нехваткой боеприпасов и артиллерийских снарядов и вынуждена «скрести по сусекам и выпрашивать», при этом у США снарядов едва хватит на два-три дня, добавил он.

Ранее Ларри Джонсон заявлял, что Российская армия крушит оборону Вооруженных сил Украины по всей линии фронта. Он подчеркнул, что Россия идет вперед, а Украина отступает.