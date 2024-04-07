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07:45, 7 апреля 2024Интернет и СМИ

Стало известно о скандале в США из-за грубого заявления Хиллари Клинтон

Клинтон в эфире Tonight Show грубо предложила избирателям смириться с Байденом
Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон. Фото: Susana Vera / Reuters

Грубое заявление бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон о будущих президентских выборах в США в эфире телепередачи Tonight Show привело к негативному отклику в американских изданиях. Об этом передает РИА Новости.

Ведущий программы Джимми Фэллон попросил Клинтон обратиться к избирателям, которые не хотят выбирать между Джо Байденом и Дональдом Трампом. «Переступите через себя. Выбор будет только из этих двух вариантов», — сказала она.

Журналисты осудили резкое требование Клинтон и сочли его опасным для рейтинга Байдена. Например, канал MSNBC обвинил политика в недостатке эмпатии. Издание The Hill также отметило, что слова Клинтон отразятся на позициях Байдена.

«Я не уверен, что самый эффективный способ вернуть разочарованных демократов, молодых избирателей, на сторону Джо Байдена», — отметил политтехнолог партии Марк Лонгабаух.

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      Марина Совина
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