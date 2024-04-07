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17:06, 7 апреля 2024Экономика

В затопленном российском городе скупили всю питьевую воду и хлеб

РИА Новости: в магазинах Орска закончились питьевая вода и хлеб

Фото: Russian Emergencies Ministry / Reuters

В супермаркетах Орска, частично затопленного в результате весеннего паводка, жители города скупили всю питьевую воду и хлеб. Об этом с места событий передает корреспондент РИА Новости.

Сообщается, что хлеб и вода закончились в сети магазинов «Пятерочка» и «Магнит». Из напитков в продаже остались только молоко, газировка и соки, отметили журналисты.

7 апреля в Орске перестал продавать напитки и ресторан Rostic's. В заведении объяснили это плохим качеством воды. В ресторане быстрого питания для заказа также доступны не все мясные блюда из меню, так как для их приготовления нужна чистая вода.

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Дамбу на реке Урал в Орске прорвало вечером 5 апреля. Старый город стало затапливать водой. В зоне бедствия оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч человек.

Прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит ценообразование на продукты первой необходимости в пострадавшем от паводка регионе. Ведомство обратило внимание на обоснованность стоимости ряда товаров после появления публикаций в СМИ о значительном завышении в городе цен на питьевую воду. В настоящий момент в регионе проводится забор проб воды для дальнейшего анализа на наличие в ней патогенных микроорганизмов.

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