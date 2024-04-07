Власти опровергли смерти жителей Орска из-за паводка

Мэрия Орска: смерти погибших горожан не связаны с паводковой ситуацией

В подтопленном городе Орске в Оренбургской области скончались четыре человека, однако их смерти не связаны с паводковой ситуацией. Об этом в воскресенье, 7 апреля, РИА Новости рассказали в мэрии города.

Стало известно, что у двоих погибших был диагностирован сердечный приступ. Еще одна смерть наступила из-за естественных причин. Четвертый человек совершил суицид. «Смерти в результате паводка не зафиксировано», — подчеркнули в мэрии.

Ранее сообщалось о четырех жертвах подтопления в результате прорыва дамбы. Предварительно, двое из них были мужчины в возрасте около 60 лет.

Министерство здравоохранения Оренбургской области накануне сообщило, что смерть двух мужчин, чьи тела нашли в подтопленных домах Орска, наступила не из-за утопления.