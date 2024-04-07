Власти Оренбуржья назвали дату начала выплат пострадавшим от паводка

Правительство Оренбуржья: выплаты пострадавшим от паводка начнутся с 8 апреля

Правительство Оренбургской области назвало дату начала выплат пострадавшим от паводка гражданам. Материальную помощь начнут выплачивать в понедельник, 8 апреля, передает РИА Новости.

«По 135 заявлениям на матпомощь решения уже приняты. Выплаты начнутся с понедельника», — заявили представители местных властей.

Ранее правительство Оренбуржья заявило, что ситуация по паводку наладится после 20 апреля.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России оценило возможные убытки региона из-за паводка. По подсчетам, они могут составить более 21 миллиарда рублей.