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14:51, 7 апреля 2024Экономика

Власти Оренбуржья назвали дату начала выплат пострадавшим от паводка

Правительство Оренбуржья: выплаты пострадавшим от паводка начнутся с 8 апреля

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Правительство Оренбургской области назвало дату начала выплат пострадавшим от паводка гражданам. Материальную помощь начнут выплачивать в понедельник, 8 апреля, передает РИА Новости.

«По 135 заявлениям на матпомощь решения уже приняты. Выплаты начнутся с понедельника», — заявили представители местных властей.

Ранее правительство Оренбуржья заявило, что ситуация по паводку наладится после 20 апреля.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России оценило возможные убытки региона из-за паводка. По подсчетам, они могут составить более 21 миллиарда рублей.

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      Лина Пивоварова
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