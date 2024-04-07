Полковник призвал США перестать вторгаться в другие страны

Полковник Макгрегор призвал США перестать вторгаться в другие страны

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США следует отказаться от воинственной политики, которую они проводят ради расширения своего политического влияния на отдаленные регионы. Об этом он написал в социальной сети X.

«Нам нужно перестать вторгаться в другие страны и пытаться заставить народы стать похожими на нас», — призвал он.

Ранее Макгрегор заявил о проигрыше Запада в случае конфликта с Россией. Экс-советник подчеркнул, что Западу нечем воевать. До этого Макгрегор заявил, что российские военные способны дойти до Западной Украины