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06:31, 7 апреля 2024Мир

Полковник призвал США перестать вторгаться в другие страны

Полковник Макгрегор призвал США перестать вторгаться в другие страны

Фото: Unsplash

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США следует отказаться от воинственной политики, которую они проводят ради расширения своего политического влияния на отдаленные регионы. Об этом он написал в социальной сети X.

«Нам нужно перестать вторгаться в другие страны и пытаться заставить народы стать похожими на нас», — призвал он.

Ранее Макгрегор заявил о проигрыше Запада в случае конфликта с Россией. Экс-советник подчеркнул, что Западу нечем воевать. До этого Макгрегор заявил, что российские военные способны дойти до Западной Украины

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      Марина Совина
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