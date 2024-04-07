Выпуск ракет комплекса «Искандер-М» существенно нарастили в России

КБМ нарастило выпуск ракет комплекса «Искандер-М» в рамках СВО

Конструкторское бюро машиностроения (КБМ) существенно нарастило выпуск ракет комплекса «Искандер-М» в рамках СВО. Об этом сообщил генконструктор КБМ Валерий Кашин в эфире программы «Военная приемка».

По словам Кашина, теперь ракеты выпускаются в намного большем количестве, чем в прошлые годы.

21 марта Министерство обороны России сообщило, что в РФ вдвое нарастили выпуск бомб ФАБ-1500 и начали массовое производство ФАБ-3000.