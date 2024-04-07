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12:24, 7 апреля 2024Наука и техника

Выпуск ракет комплекса «Искандер-М» существенно нарастили в России

КБМ нарастило выпуск ракет комплекса «Искандер-М» в рамках СВО

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Конструкторское бюро машиностроения (КБМ) существенно нарастило выпуск ракет комплекса «Искандер-М» в рамках СВО. Об этом сообщил генконструктор КБМ Валерий Кашин в эфире программы «Военная приемка».

По словам Кашина, теперь ракеты выпускаются в намного большем количестве, чем в прошлые годы.

21 марта Министерство обороны России сообщило, что в РФ вдвое нарастили выпуск бомб ФАБ-1500 и начали массовое производство ФАБ-3000.

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      Илона Палей
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