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19:32, 7 апреля 2024Ценности

Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали в сети за откровенный наряд

Кадр: @amaleofit

Жену футболиста Дмитрия Тарасова, вторую вице-мисс Россия — 2014, модель Анастасию Костенко раскритиковали в сети за откровенный наряд, выбранный на день рождения. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила ролик, в котором показала празднование своего 30-летия. Для упомянутого случая супруга спортсмена выбрала ярко-розовое облегающее платье с глубоким декольте, которое частично демонстрировало ее грудь. Помимо этого, звезде собрали волосы и сделали мейкап в нейтральных тонах.

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Пользователи сети оценили образ Костенко в комментариях под постом. «Скажите ей кто-нибудь, чтобы сменила стилиста! Он явно над ней издевается», «Платье — провал года. Вроде девушка со вкусом, но тут...», «Платье отстой, конечно», «Можно развидеть это платье?» — возмутились они.

В марте жена Дмитрия Тарасова пожаловалась на фигуру после родов. Манекенщица разместила кадр, на котором предстала в белых укороченных шортах и рубашке, держа на руках ребенка.

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      Екатерина Ештокина
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