Звезда «Улиц разбитых фонарей» объяснил проблемы с коммунальщиками

Российский актер Сергей Селин отреагировал на новость о проблемах с судом

Российский актер Сергей Селин объяснил проблемы с питерскими работниками коммунальных служб. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

63-летний артист отреагировал на новость о проблемах с судом из-за неуплаты электричества на одном из объектов в Санкт-Петерберге, который он сдает в аренду. Речь идет о задолженности перед ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», которая подала иск в суд, чтобы взыскать 50 тысяч рублей со звезды «Улиц разбитых фонарей».

«Ребята, что это за херня, которую вы поднимаете? Вы думаете, что это сенсация будет, что ли? Это херня на постном масле, вы идиоты, что ли?» — возмутился он.

Ранее в апреле у Сергея Зверева нашли долги за квартиру. По информации источника, у звезды образовался долг за газ, электричество и водоснабжение в столичной квартире, расположенной на улице Александра Невского, — в ней Зверев прописан вместе с матерью. Общая сумма долга на данный момент составляет более 61 тысячи рублей.

