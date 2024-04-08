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15:05, 8 апреля 2024Путешествия

Акула едва не оставила россиянина без ноги на излюбленном курорте богачей

РЕН ТВ: акула напала на россиянина на Мальдивах и едва не оставила его без ноги

Фото: Marcelo Cidrack / Unsplash

Акула напала на российского туриста на Мальдивах и едва не оставила его без ноги. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

На снимках, попавших в распоряжение телеканала, россиянин запечатлен до и во время операции. Теперь мужчине предстоит длительная реабилитация.

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По данным источника, нападение хищника произошло, когда отдыхающий находился в воде на территории отеля. Однако сотрудники гостиницы излюбленного курорта богачей отрицают инцидент.

«Нам нечего комментировать, так как нам не поступало никаких сообщений о нападении акулы на человека», — рассказали они журналистам.

Ранее в апреле туристов в Хургаде предостерегли от купания в открытом море из-за появления у побережья акул мако, которые могут нападать на людей. В конце марта отдыхающие сняли на видео опасного хищника, который кружил возле лодок на севере популярного у россиян египетского курорта.

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      Фариза Бацазова
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