Акула едва не оставила россиянина без ноги на излюбленном курорте богачей

РЕН ТВ: акула напала на россиянина на Мальдивах и едва не оставила его без ноги

Акула напала на российского туриста на Мальдивах и едва не оставила его без ноги. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

На снимках, попавших в распоряжение телеканала, россиянин запечатлен до и во время операции. Теперь мужчине предстоит длительная реабилитация.

По данным источника, нападение хищника произошло, когда отдыхающий находился в воде на территории отеля. Однако сотрудники гостиницы излюбленного курорта богачей отрицают инцидент.

«Нам нечего комментировать, так как нам не поступало никаких сообщений о нападении акулы на человека», — рассказали они журналистам.

Ранее в апреле туристов в Хургаде предостерегли от купания в открытом море из-за появления у побережья акул мако, которые могут нападать на людей. В конце марта отдыхающие сняли на видео опасного хищника, который кружил возле лодок на севере популярного у россиян египетского курорта.

