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09:33, 8 апреля 2024Наука и техника

Ученые усомнились в безопасности гаджетов Apple

Ученые выяснили, что Apple усложнила настройки конфиденциальности

Фото: Unsplash

Ученые Университета Аалто (Финляндия) выяснили, что Apple чрезвычайно усложнила настройки конфиденциальности в своих устройствах. Об этом сообщает издание The Register со ссылкой на исследование.

Специалисты Амель Бурдусен и Янне Линдквист проанализировали настройки в операционных системах macOS и iOS и выяснили, что пользователям крайне сложно выбрать нужные для себя параметры конфиденциальности. Авторы сомневаются, что пользователи гаджетов бренда могут быть полностью защищены, если не имеют возможности разобраться в настройках.

«Наша работа показывает, что пользователи могут отключать приложения по умолчанию, но позже обнаруживают, что настройки не соответствуют их первоначальным предпочтениям», — заметили специалисты. Также Apple не отчитывается, куда отправляются данные, собираемые встроенными сервисами — Siri и Safari.

Инженеры выяснили, что для отключения голосового помощника Siri пользователи должны найти параметры конфиденциальности в пяти различных подменю в приложении «Настройки». Кроме того, настройки одних и тех же приложений на различных платформах могут отличаться.

В заключении специалисты подчеркнули, что через официальные материалы Apple пытается рассказать своим пользователям о том, как она защищает их личные данные. Однако тексты написаны с использованием сложных юридических терминов и могут быть непонятны потребителям.

В начале апреля корпорация Apple выпустила бета-версию обновления iOS с защитой от нежелательной слежки. При обнаружении умных маячков пользователи смогут отключить их через приложение «Локатор».

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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