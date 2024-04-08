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13:33, 8 апреля 2024Бывший СССР

Армянская армия откажется от восклицания «Ура!»

МО Армении: оставшееся с советских времен восклицание «Ура!» заменят на «Кецце!»

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Минобороны Армении сообщило, что оставшееся с советских времен восклицание «Ура!» заменят на «Кецце!», в переводе означающее «Да здравствует!». Соответствующие изменения планируется внести в новый армейский устав, пишет «Sputnik Армения».

Переход к новому уставу будет осуществляться в рамках общий армейских реформ. Его окончательный вариант пока не готов, однако некоторые детали уже известны. В частности, торжественное восклицание «Ура!» в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав, заменят на «Кецце!».

«Это междометие досталось в наследство еще с Советской армии, но сейчас решено "локализовать"», — отмечается в сообщении.

В то же время слова «Так точно» и «Никак нет» при ответах военнослужащих вышестоящему начальству менять не планируется.

Ранее в МИД России заявили, что Запад хочет превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе.

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